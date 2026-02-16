Запланована подія 2

В Украине запускают общенациональный скрининг публичных услуг для сокращения бюрократии

Это должно устранить дублирование функций и сократить бюрократию. / Depositphotos

В Украине приступают к общенациональному скринингу всех государственных и местных услуг, в рамках которого создадут единую базу сервисов и проанализируют процедуры их предоставления. Это должно устранить дублирование функций, сократить бюрократию, ускорить получение услуг и обеспечить равные стандарты качества по всей стране.

В настоящее время у государства нет централизованного ресурса с полными данными о публичных сервисах, поэтому граждане и бизнес вынуждены проходить различные процедуры в разных учреждениях. Инвентаризация позволит собрать информацию о перечне документов, стоимости, сроках предоставления услуг, статистике обращений и причинах отказов.

После сбора данных массивы информации проанализирует искусственный интеллект – он будет выявлять дублирование, устаревшие процессы и искусственные барьеры. На основе этого сформируют дорожную карту трансформации: часть услуг ликвидируют, часть упростят, а остальные полностью переведут в онлайн-формат.

Проект также предусматривает цифровизацию справок по принципу paperless, чтобы государственные органы не требовали уже имеющихся в реестрах документов, а управленческие решения принимались на основе реальных данных.

Ожидается, что через месяц министерства, ЦНАПы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия внесут информацию о своих услугах в единую систему.

Скрининг должен стать основой дальнейшего реинжиниринга публичных сервисов и важным шагом к интеграции Украины в единый цифровой рынок Европейский Союз.

Добавим, недавно правительство поддержало запуск пилотного проекта, который позволит рассчитывать себестоимость предоставления публичных услуг и создать единую систему исчисления административного собрания.

Автор:
Татьяна Гойденко