В Україні запускають загальнонаціональний скринінг публічних послуг для скорочення бюрократії

В Україні розпочинають загальнонаціональний скринінг усіх державних і місцевих послуг, у межах якого створять єдину базу сервісів та проаналізують процедури їх надання. Це має усунути дублювання функцій, скоротити бюрократію, прискорити отримання послуг і забезпечити однакові стандарти якості по всій країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Наразі держава не має централізованого ресурсу з повними даними про публічні сервіси, через що громадяни та бізнес змушені проходити різні процедури в різних установах. Інвентаризація дозволить зібрати інформацію про перелік документів, вартість, строки надання послуг, статистику звернень і причини відмов.

Після збору даних масиви інформації проаналізує штучний інтелект — він виявлятиме дублювання, застарілі процеси та штучні бар’єри. На основі цього сформують дорожню карту трансформації: частину послуг ліквідують, частину спростять, а інші повністю переведуть в онлайн-формат.

Проєкт також передбачає цифровізацію довідок за принципом paperless, щоб державні органи не вимагали документи, які вже є в реєстрах, а управлінські рішення ухвалювалися на основі реальних даних.

Очікується, що за місяць міністерства, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства внесуть інформацію про свої послуги до єдиної системи.

Скринінг має стати основою для подальшого реінжинірингу публічних сервісів і важливим кроком до інтеграції України в єдиний цифровий ринок Європейський Союз.

Додамо, нещодавно уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який дозволить розраховувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему обчислення адміністративних зборів.