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В Украине запускают систему мониторинга подключений к сетям

электроэнергия
НКРЭКУ запускает систему мониторинга подключений к сетям / Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внедряет систему мониторинга предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

По мнению регулятора, это очередной шаг к более прозрачному и эффективному энергетическому рынку.

НКРЭКУ принял ряд постановлений о внесении изменений в нормативно-правовые акты, а также утвердил график внедрения системы мониторинга присоединений.

Что меняется

Как поясняют в НКРЭКУ, система мониторинга присоединений – это трансформация подходов к контролю за предоставлением услуг: меньше бюрократии, больше автоматизации и оперативности.

Новая система позволит в автоматическом режиме:

  • собирать, контролировать и обобщать информацию о том, как операторы систем предоставляют услуги по присоединению;
  • своевременно выявлять, реагировать и предотвращать возможные нарушения;
  • контролировать соблюдение сроков;
  • исключать манипуляции с отчетными данными.

Кроме того, принятые изменения направлены на улучшение обслуживания потребителей путем:

  • внедрение автоматизированных систем мониторинга услуг по присоединению;
  • усиление контроля за соблюдением требований операторами систем передачи и распределения;
  • упрощение процедур отчетности;
  • обеспечение обмена информацией в режиме реального времени о состоянии предоставления услуг.

Внедрение системы запланировано на 1 августа 2025 года. В первые 30 дней график предусматривает поэтапный запуск системы мониторинга присоединений, а с 31-го дня - ее полноценное функционирование.

Напомним, НКРЭКУ оставила действующими ценовые ограничения на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РДН) и на внутрисуточном рынке (ВДР).

Автор:
Светлана Манько