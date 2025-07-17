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В Украине запускают систему мониторинга подключений к сетям
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внедряет систему мониторинга предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.
По мнению регулятора, это очередной шаг к более прозрачному и эффективному энергетическому рынку.
НКРЭКУ принял ряд постановлений о внесении изменений в нормативно-правовые акты, а также утвердил график внедрения системы мониторинга присоединений.
Что меняется
Как поясняют в НКРЭКУ, система мониторинга присоединений – это трансформация подходов к контролю за предоставлением услуг: меньше бюрократии, больше автоматизации и оперативности.
Новая система позволит в автоматическом режиме:
- собирать, контролировать и обобщать информацию о том, как операторы систем предоставляют услуги по присоединению;
- своевременно выявлять, реагировать и предотвращать возможные нарушения;
- контролировать соблюдение сроков;
- исключать манипуляции с отчетными данными.
Кроме того, принятые изменения направлены на улучшение обслуживания потребителей путем:
- внедрение автоматизированных систем мониторинга услуг по присоединению;
- усиление контроля за соблюдением требований операторами систем передачи и распределения;
- упрощение процедур отчетности;
- обеспечение обмена информацией в режиме реального времени о состоянии предоставления услуг.
Внедрение системы запланировано на 1 августа 2025 года. В первые 30 дней график предусматривает поэтапный запуск системы мониторинга присоединений, а с 31-го дня - ее полноценное функционирование.
Напомним, НКРЭКУ оставила действующими ценовые ограничения на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РДН) и на внутрисуточном рынке (ВДР).