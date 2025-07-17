В Україні запускають систему моніторингу приєднань до мереж: що змінюється

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запроваджує систему моніторингу надання послуг з приєднання до електричних мереж.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

На думку регулятора, це черговий крок до більш прозорого та ефективного енергетичного ринку.

НКРЕКП ухвалив низку постанов про внесення змін до нормативно-правових актів, а також затвердив графік впровадження системи моніторингу приєднань.

Що змінюється

Як пояснюють в НКРЕКП, система моніторингу приєднань - це трансформація підходів до контролю за наданням послуг: менше бюрократії, більше автоматизації та оперативності.

Нова система дозволить в автоматичному режимі:

збирати, контролювати та узагальнювати інформацію про те, як оператори систем надають послуги з приєднання;

своєчасно виявляти, реагувати та запобігати можливим порушенням;

контролювати дотримання строків;

унеможливлювати маніпуляції зі звітними даними.

Крім того, ухвалені зміни спрямовані на покращення обслуговування споживачів шляхом:

впровадження автоматизованих систем моніторингу послуг з приєднання;

посилення контролю за дотриманням вимог операторами систем передачі та розподілу;

спрощення процедур звітності;

забезпечення обміну інформацією у режимі реального часу щодо стану надання послуг.

Впровадження системи заплановано на 1 серпня 2025 року. Протягом перших 30 днів графік передбачає поетапний запуск системи моніторингу приєднань, а з 31-го дня - її повноцінне функціонування.

Нагадаємо, НКРЕКП залишила чинними цінові обмеження на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР).