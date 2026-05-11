В Украине запустили новый комбикормовый завод: какая мощность

Агропредприятие в Черкасской области, специализирующееся на животноводстве, завершило строительство собственного комбикормового завода. Проект реализовала компания KMZ Industries,

"Заказчик активно развивает животноводческое направление и теперь будет иметь полный контроль за качеством кормов для своего хозяйства", - говорится в сообщении.

Технические мощности объекта

Для обеспечения бесперебойной работы завода было установлено современное элеваторное и транспортное оборудование:

3 плоскодонных силоса по 3075 тонн каждый.

3 конусных силоса объемом по 80 м³.

3 оперативных конусных силоса по 81 м³.

Транспортное оборудование производительностью 100 т/час.

Полный комплект самотечного оборудования.

Кроме технического оснащения специалисты спроектировали оптимальную логистическую схему на территории предприятия, обеспечив удобный подъезд для автотранспорта, что минимизирует время на разгрузку и транспортировку сырья.

"Мы реализовали комплексное решение, позволяющее стабильно работать с собственным сырьем, контролировать качество корма и быстро запускать производство. Именно такие проекты полного цикла сегодня становятся основой развития современных агропредприятий", - отметил Юрий Мусиенко, региональный менеджер KMZ Industries.

Напомним, в ноябре 2025 года в Черновицкой области в поселке Глубокая вблизи границы с Румынией запустили новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов". Технологическая инфраструктура терминала была полностью построена на современном оборудовании украинского производителя KMZ Industries.