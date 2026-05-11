В Україні запустили новий комбікормовий завод: яка потужність

Агропідприємство в Черкаській області, що спеціалізується на тваринництві, завершило будівництво власного комбікормового заводу. Проєкт реалізувала компанія KMZ Industries,

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Замовник активно розвиває тваринницький напрямок і тепер матиме повний контроль над якістю кормів для свого господарства", - йдеться в повідомленні.

Технічні потужності об'єкта

Для забезпечення безперебійної роботи заводу було встановлено сучасне елеваторне та транспортне обладнання:

3 плоскодонні силоси по 3075 тонн кожен.

3 конусні силоси об’ємом по 80 м³.

3 оперативні конусні силоси по 81 м³.

Транспортне обладнання продуктивністю 100 т/год.

Повний комплект самопливного обладнання.

Окрім технічного оснащення, фахівці спроєктували оптимальну логістичну схему на території підприємства, забезпечивши зручний під’їзд для автотранспорту, що мінімізує час на розвантаження та транспортування сировини.

"Ми реалізували комплексне рішення, яке дозволяє стабільно працювати з власною сировиною, контролювати якість корму та швидко запускати виробництво. Саме такі проєкти повного циклу сьогодні стають основою розвитку сучасних агропідприємств", — зазначив Юрій Мусієнко, регіональний менеджер KMZ Industries.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Чернівецькій області в селищі Глибока поблизу кордону з Румунією запустили новий мультимодальний термінал "Фішка-Нов". Технологічна інфраструктура терміналу була повністю побудована на сучасному обладнанні українського виробника KMZ Industries.