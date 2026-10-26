В Украине запустили сервис диагностики и ремонта Starlink

Украинская технологичная компания BlueBird Tech запустила сервис диагностики и ремонта спутниковых терминалов Starlink. Специалисты будут работать с устройствами, имеющими проблемы со связью, питанием или повреждением корпуса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Dev.

Какие неисправности Starlink будут ремонтировать

Специалисты BlueBird Tech будут принимать терминалы с разными техническими проблемами. В частности, сервис будет работать с устройствами, у которых ухудшилась скорость подключения, прерывается связь или возникли неисправности системы питания.

Также инженеры будут диагностировать повреждения разъемов и корпуса, а также поломки, вызванные попаданием воды, перегревом или вибрациями во время транспортировки.

В R&D-команде BlueBird Tech отметили, что одним из мотивов запуска этого направления стала потребность в восстановлении оборудования, используемого военными для обеспечения связи на фронте.

По словам представителей компании, в Украине нет официального сервисного центра Starlink, в который пользователи могли бы обратиться за ремонтом терминалов. Поэтому BlueBird Tech планирует помогать военным и другим владельцам оборудования возвращать неисправные устройства в работу, если их восстановление технически возможно.

Сколько будет стоить ремонт Starlink

Перед началом работ каждый терминал будет проходить первичную диагностику. Инженеры должны установить причину неисправности и определить, целесообразно ли ремонтировать устройство с экономической точки зрения.

Стоимость ремонта и сроки выполнения работ будут определяться индивидуально после проверки оборудования.

Что известно о проблемах со Starlink в Украине

Запуск сервиса производится на фоне сообщений об ограничениях и перебоях в работе спутниковой связи, которыми пользуются украинские военные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о проблемах в работе Starlink и Starshield на высоких скоростях, усложнявших выполнение военных задач.

По информации The Wall Street Journal, Илон Маск лично распорядился снизить скорость связи для военной версии Starlink в Украине. Ситуацию обсуждали с государственным секретарем США Марком Рубио. Как сообщало издание, 22 октября президент США Дональд Трамп звонил по телефону руководителю SpaceX и просил отменить ограничения.

24 октября Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скорости, которая была до введения ограничений.

О компании

BlueBird Tech – украинская оборонно-технологическая компания, основанная в январе 2023 года. Она специализируется на разработке и производстве военной электроники, беспилотных летательных аппаратов и технологических решений для нужд сил обороны Украины. Штаб-квартира компании находится в Одессе, представительства также работают в Киеве, Николаеве и Хмельницком.

Компания разрабатывает широкий ассортимент оборонной продукции. Среди ее ключевых направлений - детекторы вражеских беспилотников серии "Чуйка", средства радиоэлектронной борьбы "Гречь", ударные и разведывательные БПЛА, в том числе "Бебрадрон" и FPV-дрон "Ужас". Также BlueBird Tech производит ретрансляторы и антенны "Прорицатель" и "Луч", наземный роботизированный комплекс "Бандура", ситкомет "Чипа", зарядные станции "Генера" и имитаторы "Мимик".

В апреле 2026 г. появилась информация о намерении компании развивать собственное направление ракетостроения.

BlueBird Tech имеет свои исследовательские и конструкторские подразделения и обеспечивает полный цикл производства в Украине. По имеющимся данным, в компании работает более 350 специалистов. Кроме разработки и изготовления оборудования она предоставляет услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации военных устройств, а также 3D-печати и аренде отдельных видов оборудования.

Для обновления программного обеспечения своих устройств компания разработала мобильное приложение, которое также поддерживает офлайн доступ к отдельным функциям. Продукция BlueBird Tech проходит полевые испытания, а отдельные изделия получают официальную кодификацию по стандартам НАТО.