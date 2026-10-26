В Україні запустили сервіс діагностики та ремонту Starlink

Українська технологічна компанія BlueBird Tech запустила сервіс діагностики та ремонту супутникових терміналів Starlink. Фахівці працюватимуть із пристроями, які мають проблеми зі зв’язком, живленням або пошкодження корпусу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Dev.

Які несправності Starlink ремонтуватимуть

Фахівці BlueBird Tech прийматимуть термінали з різними технічними проблемами. Зокрема, сервіс працюватиме з пристроями, у яких погіршилася швидкість з’єднання, переривається зв’язок або виникли несправності системи живлення.

Також інженери діагностуватимуть пошкодження роз’ємів і корпусу, а також поломки, спричинені потраплянням води, перегріванням чи вібраціями під час транспортування.

У R&D-команді BlueBird Tech зазначили, що одним із мотивів запуску цього напряму стала потреба у відновленні обладнання, яке використовують військові для забезпечення зв’язку на фронті.

За словами представників компанії, в Україні немає офіційного сервісного центру Starlink, до якого користувачі могли б звернутися для ремонту терміналів. Тому BlueBird Tech планує допомагати військовим та іншим власникам обладнання повертати несправні пристрої до роботи, якщо їх відновлення технічно можливе.

Скільки коштуватиме ремонт Starlink

Перед початком робіт кожен термінал проходитиме первинну діагностику. Інженери мають встановити причину несправності та визначити, чи доцільно ремонтувати пристрій з економічної точки зору.

Вартість ремонту й терміни виконання робіт визначатимуть індивідуально після перевірки обладнання.

Що відомо про проблеми зі Starlink в Україні

Запуск сервісу відбувається на тлі повідомлень про обмеження та перебої в роботі супутникового зв’язку, яким користуються українські військові.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про проблеми в роботі Starlink і Starshield на високих швидкостях, які ускладнювали виконання військових завдань.

За інформацією The Wall Street Journal, Ілон Маск особисто розпорядився знизити швидкість зв’язку для військової версії Starlink в Україні. Ситуацію обговорювали з державним секретарем США Марком Рубіо. Як повідомляло видання, 22 жовтня президент США Дональд Трамп телефонував керівнику SpaceX і просив скасувати обмеження.

24 жовтня Зеленський повідомив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

Про компанію

BlueBird Tech - українська оборонно-технологічна компанія, заснована в січні 2023 року. Вона спеціалізується на розробці та виробництві військової електроніки, безпілотних літальних апаратів і технологічних рішень для потреб Сил оборони України. Штаб-квартира компанії розташована в Одесі, представництва також працюють у Києві, Миколаєві та Хмельницькому.

Компанія розробляє широкий спектр оборонної продукції. Серед її ключових напрямів - детектори ворожих безпілотників серії "Чуйка", засоби радіоелектронної боротьби "Грець", ударні й розвідувальні БПЛА, зокрема "Бебрадрон" і FPV-дрон "Жах". Також BlueBird Tech виробляє ретранслятори та антени "Віщун" і "Промінь", наземний роботизований комплекс "Бандура", сіткомет "Чіпа", зарядні станції "Генера" та імітатори "Мімік".

У квітні 2026 року з’явилася інформація про намір компанії розвивати власний напрям ракетобудування.

BlueBird Tech має власні дослідницькі та конструкторські підрозділи й забезпечує повний цикл виробництва в Україні. За наявними даними, у компанії працюють понад 350 фахівців. Окрім розробки та виготовлення обладнання, вона надає послуги з ремонту, технічного обслуговування й модернізації військових пристроїв, а також 3D-друку та оренди окремих видів обладнання.

Для оновлення програмного забезпечення своїх пристроїв компанія розробила мобільний застосунок, який також підтримує офлайн-доступ до окремих функцій. Продукція BlueBird Tech проходить польові випробування, а окремі вироби отримують офіційну кодифікацію за стандартами НАТО.