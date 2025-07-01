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В Украине заработала Единая информационная платформа для семей пропавших без вести

поиск пропавших без вести
Сервис создан для семей, потерявших связь с близкими в результате войны / Depositphotos

В Украине начала работать Единая информационная платформа по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Новый сервис создан для семей, потерявших связь с близкими в результате войны или других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко.

Платформа является удобным и доступным онлайн-ресурсом, содержащим всю необходимую базовую информацию, в частности:

  • пошаговый алгоритм действий при исчезновении человека: куда обращаться, какие документы подготовить, какую информацию собрать;
  • перечень всех государственных учреждений, участвующих в поиске пропавших без вести;
  • ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, с которыми сталкиваются семьи в таких случаях;
  • контакты для обращений и консультаций

"Мы создали эту платформу с одной целью — обеспечить семьям пропавших без вести доступ к проверенной, понятной и исчерпывающей информации, чтобы снизить растерянность и помочь действовать правильно с первых минут", — отметил Клименко.

Министр также подчеркнул, что ресурс будет постоянно обновляться, чтобы вся информация оставалась актуальной.

Напомним, в прошлом году в Украине разработали приложение для поиска пропавших без вести, похищенных детей и воссоединения семей, развевшихся из-за войны.

Автор:
Татьяна Гойденко