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В Україні запрацювала Єдина інформаційна платформа для родин зниклих безвісти
В Україні почала працювати Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Новий сервіс створено для родин, які втратили зв’язок із близькими внаслідок війни чи інших надзвичайних ситуацій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Платформа є зручним і доступним онлайн-ресурсом, що містить усю необхідну базову інформацію, зокрема:
- покроковий алгоритм дій у разі зникнення людини: куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію зібрати;
- перелік усіх державних установ, що беруть участь у пошуку зниклих безвісти;
- відповіді на найпоширеніші запитання, з якими стикаються родини у таких випадках;
- контакти для звернень і консультацій.
"Ми створили цю платформу з однією метою - забезпечити родинам зниклих безвісти доступ до перевіреної, зрозумілої та вичерпної інформації, щоб зменшити розгубленість і допомогти діяти правильно з перших хвилин", — зазначив Клименко.
Міністр також наголосив, що ресурс постійно оновлюватиметься, аби вся інформація залишалася актуальною.
Нагадаємо, минулого року в Україні розробили застосунок для пошуку зниклих безвісти, викрадених дітей та возз'єднання сімей, які розлучилися через війну.