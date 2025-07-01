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В Україні запрацювала Єдина інформаційна платформа для родин зниклих безвісти

пошук зниклих безвісти
Сервіс створено для родин, які втратили зв’язок із близькими внаслідок війни / Depositphotos

В Україні почала працювати Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Новий сервіс створено для родин, які втратили зв’язок із близькими внаслідок війни чи інших надзвичайних ситуацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Платформа є зручним і доступним онлайн-ресурсом, що містить усю необхідну базову інформацію, зокрема:

  • покроковий алгоритм дій у разі зникнення людини: куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію зібрати;
  • перелік усіх державних установ, що беруть участь у пошуку зниклих безвісти;
  • відповіді на найпоширеніші запитання, з якими стикаються родини у таких випадках;
  • контакти для звернень і консультацій.

"Ми створили цю платформу з однією метою - забезпечити родинам зниклих безвісти доступ до перевіреної, зрозумілої та вичерпної інформації, щоб зменшити розгубленість і допомогти діяти правильно з перших хвилин", — зазначив Клименко.

Міністр також наголосив, що ресурс постійно оновлюватиметься, аби вся інформація залишалася актуальною.

Нагадаємо, минулого року в Україні розробили застосунок для пошуку зниклих безвісти, викрадених дітей та возз'єднання сімей, які розлучилися через війну.

Автор:
Тетяна Гойденко