У чотирьох містах України розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Для надання допомоги та інформації сім'ям військовополонених та зниклих безвісти сьогодні 3 квітня у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові відкрилися Центри підтримки.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри штабу.

Допомога сім'ям у центрах підтримки надаватиметься:

регіональними представниками Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

головними спеціалістами Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

представниками військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;

співробітниками Служби безпеки України;

співробітниками Служби зовнішньої розвідки;

слідчими Національної поліції;

фахівцями з юридичної підтримки та психологічної допомоги.

Раніше Координаційний штаб повідомляв, що з 1 квітня 2025 року його регіональні консультаційні центри призупинили свою роботу в чотирьох містах України: Вінниці, Миколаєві, Харкові та Львові. Причина призупинення роботи центрів полягає в необхідності нормативного врегулювання їх функціонування.

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