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В четырех городах Украины начали работу Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести

Координационный штаб
Центры поддержки открыли в четырех городах/Координационный штаб

Для оказания помощи и информации семьям военнопленных и пропавших без вести сегодня 3 апреля во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове открылись Центры поддержки.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что эти центры будут работать во время переходного периода, пока не будут созданы представительства (региональные рабочие группы) Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, или пока не возобновят свою работу региональные консультационные центры штаба.

Помощь семьям в центрах поддержки будет предоставляться:

  • региональными представителями Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах;
  • главными специалистами Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
  • представителями воинских частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный;
  • сотрудниками Службы безопасности Украины;
  • сотрудниками Службы внешней разведки;
  • следователями Национальной полиции;
  • специалистами по юридической поддержке и психологической помощи.

Ранее Координационный штаб сообщал, что с 1 апреля 2025 года его региональные консультационные центры приостановили свою работу в четырех городах Украины: Виннице, Николаеве, Харькове и Львове. Причина приостановки работы центров состоит в необходимости нормативного урегулирования их функционирования.

Напомним, у "Действия" появились новые услуги для ветеранов и семей военных. Теперь можно быстро и удобно получить статус человека с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы через портал "Действие". Раньше для получения статуса нужно было лично посещать государственные учреждения. Теперь процесс стал намного проще и быстрее — достаточно нескольких минут на портале "Действие".

Автор:
Татьяна Бессараб