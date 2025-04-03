В четырех городах Украины начали работу Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести

Для оказания помощи и информации семьям военнопленных и пропавших без вести сегодня 3 апреля во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове открылись Центры поддержки.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что эти центры будут работать во время переходного периода, пока не будут созданы представительства (региональные рабочие группы) Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, или пока не возобновят свою работу региональные консультационные центры штаба.

Помощь семьям в центрах поддержки будет предоставляться:

региональными представителями Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах;

главными специалистами Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

представителями воинских частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный;

сотрудниками Службы безопасности Украины;

сотрудниками Службы внешней разведки;

следователями Национальной полиции;

специалистами по юридической поддержке и психологической помощи.

Ранее Координационный штаб сообщал, что с 1 апреля 2025 года его региональные консультационные центры приостановили свою работу в четырех городах Украины: Виннице, Николаеве, Харькове и Львове. Причина приостановки работы центров состоит в необходимости нормативного урегулирования их функционирования.

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