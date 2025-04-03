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В четырех городах Украины начали работу Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести
Для оказания помощи и информации семьям военнопленных и пропавших без вести сегодня 3 апреля во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове открылись Центры поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что эти центры будут работать во время переходного периода, пока не будут созданы представительства (региональные рабочие группы) Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, или пока не возобновят свою работу региональные консультационные центры штаба.
Помощь семьям в центрах поддержки будет предоставляться:
- региональными представителями Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах;
- главными специалистами Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
- представителями воинских частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный;
- сотрудниками Службы безопасности Украины;
- сотрудниками Службы внешней разведки;
- следователями Национальной полиции;
- специалистами по юридической поддержке и психологической помощи.
Ранее Координационный штаб сообщал, что с 1 апреля 2025 года его региональные консультационные центры приостановили свою работу в четырех городах Украины: Виннице, Николаеве, Харькове и Львове. Причина приостановки работы центров состоит в необходимости нормативного урегулирования их функционирования.
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