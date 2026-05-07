В Украине завершили процедуру ликвидации известного банка

В Украине официально завершена процедура ликвидации АО "АКБ "Конкорд". Соответствующая запись о прекращении юридического лица внесена в Единый государственный реестр 5 мая 2026 года, что означает юридическое завершение деятельности банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно законодательству, после внесения записи о государственной регистрации прекращения банка ликвидационная процедура считается завершенной. Соответственно Фонд гарантирования вкладов прекратил выполнение функций ликвидатора банка Конкорд.

Банк был выведен с рынка в рамках процедуры, предусмотренной законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Дальнейшие операции с его активами и обязательствами в рамках ликвидационного процесса больше не будут осуществляться.

Отдельно Фонд гарантирования оставил стандартные каналы для справок и консультаций по завершению процедур ликвидации банков.

В итоге завершение ликвидации означает окончательное прекращение деятельности банка Конкорд как юридического лица и закрытие всех процедур, связанных с его выводом с рынка.

Напомним, Верховный суд 30 июля 2025 года оставил без изменений решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Конкорд. Суд отклонил кассационные жалобы банка и Фонда гарантирования вкладов, сочтя действия НБУ законными. Постановление окончательно и не подлежит обжалованию.