Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні завершили процедуру ліквідації відомого банку

аукціон, чоловік, молоток
В Україні завершили процедуру ліквідації відомого банку / Freepik

В Україні офіційно завершено процедуру ліквідації АТ "АКБ "Конкорд". Відповідний запис про припинення юридичної особи внесено до Єдиного державного реєстру 5 травня 2026 року, що означає юридичне завершення діяльності банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно із законодавством, після внесення запису про державну реєстрацію припинення банку ліквідаційна процедура вважається завершеною. Відповідно, Фонд гарантування вкладів припинив виконання функцій ліквідатора банку Конкорд.

Банк був виведений з ринку в межах процедури, передбаченої законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Подальших операцій із його активами та зобов’язаннями у межах ліквідаційного процесу більше не здійснюватиметься.

Окремо Фонд гарантування залишив стандартні канали для довідок та консультацій щодо завершених процедур ліквідації банків.

У підсумку, завершення ліквідації означає остаточне припинення діяльності банку Конкорд як юридичної особи та закриття всіх процедур, пов’язаних із його виведенням з ринку.

Нагадаємо, Верховний суд 30 липня 2025 року залишив без змін рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Конкорд. Суд відхилив касаційні скарги банку та Фонду гарантування вкладів, визнавши дії НБУ законними. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

Автор:
Тетяна Гойденко