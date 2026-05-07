В Україні завершили процедуру ліквідації відомого банку

В Україні офіційно завершено процедуру ліквідації АТ "АКБ "Конкорд". Відповідний запис про припинення юридичної особи внесено до Єдиного державного реєстру 5 травня 2026 року, що означає юридичне завершення діяльності банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно із законодавством, після внесення запису про державну реєстрацію припинення банку ліквідаційна процедура вважається завершеною. Відповідно, Фонд гарантування вкладів припинив виконання функцій ліквідатора банку Конкорд.

Банк був виведений з ринку в межах процедури, передбаченої законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Подальших операцій із його активами та зобов’язаннями у межах ліквідаційного процесу більше не здійснюватиметься.

Окремо Фонд гарантування залишив стандартні канали для довідок та консультацій щодо завершених процедур ліквідації банків.

У підсумку, завершення ліквідації означає остаточне припинення діяльності банку Конкорд як юридичної особи та закриття всіх процедур, пов’язаних із його виведенням з ринку.

Нагадаємо, Верховний суд 30 липня 2025 року залишив без змін рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Конкорд. Суд відхилив касаційні скарги банку та Фонду гарантування вкладів, визнавши дії НБУ законними. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.