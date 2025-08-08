Верховний суд підтвердив рішення НБУ про відкликання ліцензії банку "Конкорд"

Верховний суд 30 липня 2025 року залишив без змін рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного комерційного банку "Конкорд". Суд відхилив касаційні скарги банку та Фонду гарантування вкладів, визнавши дії НБУ законними. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Що вирішив суд?

Верховний суд 30 липня 2025 року розглянув касаційні скарги Національного банку, Фонду гарантування вкладів та банку "Конкорд" і скасував рішення судів нижчих інстанцій, які визнавали незаконним відкликання ліцензії та ліквідацію банку.

Суд підтвердив законність рішення НБУ і закрив провадження у справі. Постанова Верховного суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Про ліквідацію "Конкорду"

Нагадуємо, що в серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії АТ "АКБ Конкорд" та розпочав процедуру його ліквідації через систематичні порушення вимог законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму і поширенню зброї масового знищення.

У НБУ підкреслюють, що відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність" процедура ліквідації банку не може бути зупинена або припинена, навіть якщо окремі акти НБУ чи Фонду гарантування вкладів, які стали підставою для початку ліквідації, будуть визнані незаконними або скасовані.

Натомість представники "Конкорду" оскаржили в судовому порядку ліквідацію банку, наголошуючи, що:

Банк виконував вимоги платіжних систем Mastercard та Visa.

За останні два роки до установи не було жодних штрафних санкцій.

Обмеження на P2P-транзакції через API були впроваджені ще до ухвалення рішення НБУ.

Банк "Конкорд" став першою прибутковою фінансовою установою, яка була ліквідована, тоді як раніше це стосувалося лише банкрутів. На момент ліквідації його частка становила 0,17% активів усіх платоспроможних банків. Хоча у банку було достатньо високоліквідних активів для виплат клієнтам протягом 2-3 тижнів, законодавство може затягнути процес ліквідації до трьох років.

Згідно з даними Opendatabot, кінцевими бенефіціарними власниками банку "Конкорд" є сестри - Юлія Сосєдка та Олена Сосєдка. Вони ж володіють частками у ліквідованому банку: Олена – 56,2% акцій, а Юлія – 43,7%.

Банк "Конкорд" було зареєстровано в 2006 році. Головний офіс фінустанови розміщено в Дніпрі.