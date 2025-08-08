Верховный суд подтвердил решение НБУ об отзыве лицензии банка "Конкорд"

Верховный суд 30 июля 2025 года оставил по-прежнему решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного коммерческого банка "Конкорд". Суд отклонил кассационные жалобы банка и Фонда гарантирования вкладов, сочтя действия НБУ законными. Постановление окончательно и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что решил суд?

Верховный суд 30 июля 2025 года рассмотрел кассационные жалобы Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и банка "Конкорд" и отменил решение судов низших инстанций, признававших незаконным отзыв лицензии и ликвидацию банка.

Суд подтвердил законность решения НБУ и закрыл производство по делу. Постановление Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

О ликвидации "Конкорда"

Напомним, что в августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии АО "АКБ Конкорд" и приступил к процедуре его ликвидации из-за систематических нарушений требований законодательства по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В НБУ подчеркивают, что согласно закону "О банках и банковской деятельности" процедура ликвидации банка не может быть остановлена или прекращена, даже если отдельные акты НБУ или Фонда гарантирования вкладов, ставшие основанием для начала ликвидации, будут признаны незаконными или отменены.

Представители "Конкорда" обжаловали в судебном порядке ликвидацию банка, подчеркивая, что:

Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.

За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.

Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, которое было ликвидировано, тогда как раньше это касалось только банкротов. К моменту ликвидации его доля составляла 0,17% активов всех платежеспособных банков. Хотя у банка было достаточно высоколиквидных активов для выплат клиентам в течение 2-3 недель, законодательство может затянуть процесс ликвидации до трех лет.

По данным Opendatabot, конечными бенефициарными владельцами банка "Конкорд" являются сестры - Юлия Соседка и Елена Соседка. Они же владеют долями в ликвидированном банке: Елена – 56,2% акций, а Юлия – 43,7%.

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения находится в Днепре.