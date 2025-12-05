Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

В "Укрэнерго" создали комитет по этике и предотвращению коррупции: какие функции будет выполнять

Укрэнерго
Наблюдательный совет "Укрэнерго" создал новый комитет / Shutterstock

4 декабря 2025 года Набсовет НЭК "Укрэнерго" провел внеочередное заседание, посвященное оценке внутреннего контроля компании, эффективности антикоррупционных мер и соблюдению требований в сферах тендеров, закупок и административных процессов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

После детальных докладов от внутреннего аудита, управления рисками и комплаенса, наблюдательный совет принял два ключевых решения для усиления корпоративного управления:

  1. Создание комитета наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции. Его главная цель — усилить независимое наблюдение за вопросами, связанными с добродетелью в "Укрэнерго".
  2. Утверждение антикоррупционного плана. Этот план содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности.

Добродетель и ответственность

Председатель наблюдательного совета Еппе Кофод отметил: "Наблюдательный совет действует независимо и решительно, соблюдая самые высокие стандарты добродетели. Сегодняшние решения подкрепляют наш подход нулевой толерантности к коррупции и нашу преданность полной прозрачности и подотчетности".

Защита репутации "Укрэнерго" критически важна для:

  • обеспечение международного финансирования;
  • реструктуризации кредитных обязательств;
  • сохранение доверия международных партнеров в это критическое время для энергетического сектора Украины.

Наблюдательный совет также поручил руководству компании ввести усиленные механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров, обеспечивая строгое соблюдение требований.

"Укрэнерго" подтвердило свою приверженность постоянному приведению деятельности в соответствие с ведущими международными стандартами, в частности, Принципами корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

"Независимый надзор, прозрачность и сильная культура добродетели – и дальше остаются ключевыми залогами долгосрочной устойчивости "Укрэнерго" и роли компании в европейской интеграции Украины", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что правительство планирует перезагрузить предприятия энергетики - "Энергоатом", "Нафтогаз", "Укрэнерго". По словам премьера Юлии Свириденко, ключевая задача — обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

Автор:
Татьяна Ковальчук