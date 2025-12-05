Запланована подія 2

В "Укренерго" створили комітет з етики та запобігання корупції: які функції виконуватиме

Укренерго
Наглядова рада "Укренерго" створила новий комітет / Shutterstock

4 грудня 2025 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" провела позачергове засідання, присвячене оцінці внутрішнього контролю компанії, ефективності антикорупційних заходів та дотриманню вимог у сферах тендерів, закупівель та адміністративних процесів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Після детальних доповідей від внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, наглядова рада прийняла два ключові рішення для посилення корпоративного управління:

  1. Створення комітету наглядової ради з етики та запобігання корупції. Його головна мета — посилити незалежний нагляд за питаннями, пов’язаними з доброчесністю в "Укренерго". 
  2. Затвердження антикорупційного плану. Цей план містить структуровану дорожню карту для подальшого посилення управління, контролю та підзвітності.

Доброчесність та відповідальність

Голова наглядової ради Єппе Кофод зазначив: "Наглядова рада діє незалежно та рішуче, дотримуючись найвищих стандартів доброчесності. Сьогоднішні рішення підкріплюють наш підхід нульової толерантності до корупції та нашу відданість повній прозорості й підзвітності".

Захист репутації "Укренерго" є критично важливим для:

  • забезпечення міжнародного фінансування; 
  • реструктуризації кредитних зобов’язань; 
  • збереження довіри міжнародних партнерів у цей критичний час для енергетичного сектору України.

Наглядова рада також доручила керівництву компанії запровадити посилені механізми персональної відповідальності для всіх працівників, залучених до процесів закупівель і тендерів, забезпечуючи суворе дотримання вимог.

"Укренерго" підтвердило свою відданість постійному приведенню діяльності у відповідність із провідними міжнародними стандартами, зокрема Принципами корпоративного управління ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).

"Незалежний нагляд, прозорість та сильна культура доброчесності – й надалі залишаються ключовими запоруками довгострокової стійкості "Укренерго" та ролі компанії у європейській інтеграції України", — підкреслили в компанії.

Рані повідомлялося, що уряд планує перезавантажити підприємства енергетики — "Енергоатом", "Нафтогаз", "Укренерго". За словами прем’єрки Юлії Свириденко, ключова задача — оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору

Автор:
Тетяна Ковальчук