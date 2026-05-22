В Венгрии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: есть погибший и раненые

На НПЗ в Венгрии произошел взрыв.

На заводе MOL – крупнейшей транснациональной нефтегазовой компании Венгрии – произошел взрыв. Известно об одном погибшем, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

По его словам, министр энергетики Иштван Капитанань вместе с Жолтом Гернади — главным исполнительным директором компании — направляются на мощное событие в городе Тисауйварош.

Компания MOL сообщила, что при перезапуске завода Olefin 1 на объекте Mol Petrolkémia в Тисауйвароши произошел взрыв. Пожар локализовали пожарные. Эксперты расследуют обстоятельства аварии.

Как   пишет   Telex, на месте происшествия работают несколько пожарных машин, а также туда направлена мобильная лаборатория. Очевидцы также увидели вертолет спасательной службы.

Дьордь Фюлеп, мэр Тисауйвароша, заявил, что сейчас нет нужды в мероприятиях общественной защиты, а власти постоянно контактируют с руководителями службы ликвидации последствий стихийных бедствий и MOL.

О MOL

MOL – крупнейший производитель углеводородов в Венгрии, имеющий около 1,300 нефтяных и газовых скважин. В 2024 году MOL обеспечивал 47% отечественной добычи нефти (около 600 тыс. тонн) и почти 90% отечественной добычи природного газа (около 1.5 млрд куб. м). Добыча нефти и газа MOL Group в настоящее время составляет около 39% общего объема добычи. В рамках своего международного портфеля MOL Group имеет активы разведки и добычи нефти и газа в девяти странах, из которых она ведет добычу в восьми странах.

Заметим, в сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о   достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

23 апреля 2026 года в Венгрию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее.

Также нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.

Автор:
Светлана Манько