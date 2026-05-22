В Угорщині стався вибух на нафтопереробному заводі: є загиблий та поранені

На заводі MOL — найбільшої транснаціональної нафтогазової компанії Угорщини — стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще кілька людей дістали важкі поранення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

За його словами, міністр енергетики Іштван Капітань разом із Жолтом Гернаді — головним виконавчим директором компанії — прямують на міце події у місті Тисауйварош.

Компанія Mol повідомила, що під час перезапуску заводу Olefin 1 на об'єкті Mol Petrolkémia у Тісауйвароші стався вибух. Пожежу локалізували пожежники. Експерти розслідують обставини аварії.

Як пише Telex, на місці події працюють кілька пожежних машин, а також туди направлено мобільну лабораторію. Очевидці також побачили гелікоптер рятувальної служби.

Дьордь Фюлеп, мер Тісауйвароша, заявив, що нині немає потреби в заходах громадського захисту, а влада постійно контактує з керівниками служби ліквідації наслідків стихійних лих та MOL.