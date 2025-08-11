Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Харькове строят подземный медицинский корпус для работы во время обстрелов

харьков
В Харькове строят подземный корпус больницы/Правительственный портал

Премьер-министр Юлия Свириденко и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили Харьковскую областную клиническую больницу — одно из крупнейших медицинских учреждений региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

  Учитывая постоянную угрозу обстрелов, на территории больницы строится уникальный подземный медицинский корпус. В нем разместят операционные отделения интенсивной терапии и лаборатории.

"Это позволит оказывать помощь даже при обстрелах. Харьковская областная больница - это пример, как мы восстанавливаем и модернизируем разрушенную инфраструктуру. Люди должны получать качественную медицинскую помощь в любых условиях", - подчеркнула премьер-министр.

Больница, которую неоднократно обстреливали российские войска, принимает ежегодно около 200 тысяч пациентов. Недавно здесь отремонтировали приемно-диагностическое и отделение экстренной помощи, закупили современное оборудование и открыли реабилитационный центр.

В общем, в городе планируется   создать несколько подземных помещений для размещения операционных и реанимационных отделений   на базе ряда медицинских заведений.

Добавим, что в Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Автор:
Татьяна Гойденко