В Харькове строят подземный медицинский корпус для работы во время обстрелов

Премьер-министр Юлия Свириденко и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили Харьковскую областную клиническую больницу — одно из крупнейших медицинских учреждений региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Учитывая постоянную угрозу обстрелов, на территории больницы строится уникальный подземный медицинский корпус. В нем разместят операционные отделения интенсивной терапии и лаборатории.

"Это позволит оказывать помощь даже при обстрелах. Харьковская областная больница - это пример, как мы восстанавливаем и модернизируем разрушенную инфраструктуру. Люди должны получать качественную медицинскую помощь в любых условиях", - подчеркнула премьер-министр.

Больница, которую неоднократно обстреливали российские войска, принимает ежегодно около 200 тысяч пациентов. Недавно здесь отремонтировали приемно-диагностическое и отделение экстренной помощи, закупили современное оборудование и открыли реабилитационный центр.

В общем, в городе планируется создать несколько подземных помещений для размещения операционных и реанимационных отделений на базе ряда медицинских заведений.

Добавим, что в Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.