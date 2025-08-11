У Харкові зводять підземний медичний корпус для роботи під час обстрілів

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідали Харківську обласну клінічну лікарню — один із найбільших медичних закладів регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

З огляду на постійну загрозу обстрілів, на території лікарні будують унікальний підземний медичний корпус. У ньому розмістять операційні, відділення інтенсивної терапії та лабораторії.

"Це дозволить надавати допомогу навіть під час обстрілів. Харківська обласна лікарня — це приклад, як ми відновлюємо та модернізуємо зруйновану інфраструктуру. Люди повинні отримувати якісну медичну допомогу в будь-яких умовах", — наголосила прем’єр-міністерка.

Лікарня, яку неодноразово обстрілювали російські війська, щороку приймає близько 200 тисяч пацієнтів. Нещодавно тут відремонтували приймально-діагностичне та відділення екстреної допомоги, закупили сучасне обладнання та відкрили реабілітаційний центр.

Загалом, у місті планується створити кілька підземних приміщеннь для розміщення операційних та реанімаційних відділень на базі низки медичних закладів.

Додамо, що у Харкові планують збудувати підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг. Зайти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.