Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Харкові зводять підземний медичний корпус для роботи під час обстрілів

харків
У Харкові будують підземний корпус лікарні / Урядовий портал

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідали Харківську обласну клінічну лікарню — один із найбільших медичних закладів регіону. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

 З огляду на постійну загрозу обстрілів, на території лікарні будують унікальний підземний медичний корпус. У ньому розмістять операційні, відділення інтенсивної терапії та лабораторії.

"Це дозволить надавати допомогу навіть під час обстрілів. Харківська обласна лікарня — це приклад, як ми відновлюємо та модернізуємо зруйновану інфраструктуру. Люди повинні отримувати якісну медичну допомогу в будь-яких умовах", — наголосила прем’єр-міністерка.

Лікарня, яку неодноразово обстрілювали російські війська, щороку приймає близько 200 тисяч пацієнтів. Нещодавно тут відремонтували приймально-діагностичне та відділення екстреної допомоги, закупили сучасне обладнання та відкрили реабілітаційний центр.

 Загалом, у місті планується створити кілька підземних приміщеннь для розміщення операційних та реанімаційних відділень на базі низки медичних закладів.

Додамо, що у Харкові планують збудувати підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг. Зайти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.

Автор:
Тетяна Гойденко