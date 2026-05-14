В Харькове возобновили работу центра "Дія.Бізнес": какие услуги доступны

В Харькове возобновил работу оффлайн-центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес", который вновь стал доступным для малого и среднего бизнеса города.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

В центре предприниматели могут безвозмездно получить консультации по налогам, финансам, правам и маркетингу, протестировать свои продукты на Pop-up локации перед выходом на рынок, пройти оценку цифровой зрелости бизнеса и получить план диджитализации, а также принять участие в образовательных мероприятиях и воркшопах.

Отдельный упор сделан на развитии партнерств между предпринимателями и расширении возможностей для масштабирования бизнеса.

Центр в Харькове является частью сети "Дія.Бізнес" и возобновляет работу как одну из первых площадок, с которой в 2020 году стартовала национальная сеть поддержки предпринимателей.

Заметим, на портал "Дія.бізнес" запустили ИИ-ассистентов, которые станут персональными бизнес-помощниками. Теперь украинским предпринимателям не нужно тратить часы на поиск грантов или на разработку бизнес-планов.