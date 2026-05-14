У Харкові відновили роботу центру "Дія.Бізнес": які послуги доступні

У Харкові відновив роботу офлайн-центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес", який знову став доступним для малого та середнього бізнесу міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Мінцифри.

У центрі підприємці можуть безоплатно отримати консультації з податків, фінансів, права та маркетингу, протестувати свої продукти на Pop-up локації перед виходом на ринок, пройти оцінку цифрової зрілості бізнесу та отримати план диджиталізації, а також взяти участь в освітніх заходах і воркшопах.

Окремий акцент зроблено на розвитку партнерств між підприємцями та розширенні можливостей для масштабування бізнесу.

Центр у Харкові є частиною мережі "Дія.Бізнес" і відновлює роботу як один із перших майданчиків, з якого у 2020 році стартувала національна мережа підтримки підприємців.

Зауважимо, на портал "Дія.Бізнес" запустили ШІ-асистентів, які стануть персональними бізнес-помічниками. Тепер українським підприємцям не потрібно витрачати години на пошук грантів чи розробку бізнес-планів.

Автор:
Тетяна Гойденко