В Харькове закрылись сетевые магазины Basket и "МакМаркет", а рынок ритейла пополнили более 80 новых магазинов

С начала 2025 года харьковский рынок продуктовых сетей покинули магазины Basket и МакМаркет. В то же время в городе открыли более 80 новых магазинов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Харьковского городского совета.

Рынок ритейла Харькова

В Харькове открыли более 80 новых продуктовых магазинов, шесть супермаркетов, два магазина товаров для дома, а также ряд аптек, кафе, автозаправочных станций и учреждений сферы услуг.

Сегодня в городе работают более 3,5 тысяч торговых предприятий, 1,7 тысяч заведений ресторанного хозяйства, 1,1 тысяч объектов бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.

Справка:

Basket – это харьковская сеть магазинов, которая была основана в 2011 году. По состоянию на февраль 2020 г. она состояла из 10 магазинов площадью от 200 до 700 кв. м, а ассортимент варьировался от 2000 до 6000 товарных позиций в зависимости от формата.

МакМаркет – это сеть "магазинов у дома" на востоке Украины. Ассортимент магазинов варьировался от продуктов питания и товаров ежедневного спроса. Сеть была основана в июле 2013 года.

