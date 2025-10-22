Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У Харкові закрилися мережеві магазини Basket і "МакМаркет", а ринок ритейлу поповнили понад 80 нових магазинів

жінка, магазин, банка, продукти
Харківський продуктовий ритейл / Freepik

З початку 2025 року харківський ринок продуктових мереж залишили магазини Basket та “МакМаркет”. Водночас у місті відкрили понад 80 нових магазинів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Харківської міської ради.

Ринок ритейлу Харкова

У Харкові відкрили понад 80 нових продуктових магазинів, шість супермаркетів, два магазини товарів для дому, а також низку аптек, кав’ярень, автозаправних станцій і закладів сфери послуг.

Сьогодні в місті працюють понад 3,5 тисячі торговельних підприємств, 1,7 тисячі закладів ресторанного господарства, 1,1 тисячі об’єктів побутового обслуговування, а також 48 ринків і торговельних майданчиків.

Довідково: 

Basket — це харківська мережа магазинів, яка була заснована у 2011 році. Станом на лютий 2020 року вона складалася з 10 магазинів площею від 200 до 700 кв. м, а асортимент варіювався від 2000 до 6000 товарних позицій залежно від формату. 

МакМаркет — це мережа "магазинів біля будинку" на сході України.  Асортимент магазинів варіювався від продуктів харчування до товарів щоденного попиту. Мережа була заснована в липні 2013 року.  

Нагадаємо, одна з найстаріших мереж супермаркетів у Києві "Континент" офіційно заявила про своє закриття.

Автор:
Ольга Опенько