Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Харьковской области для бизнеса и промышленности применят ограничение электроэнергии

электроэнергия
В Харьковской области вводят ограничения мощности для предприятий / Freepik

В Харьковской области отменены графики аварийных отключений электроэнергии для населения. Однако для промышленных потребителей и бизнеса ограничения мощности остаются действующими в вечерние часы: с 16:00 до 24:00.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило АО "Харьковоблэнерго".

Меры усиливаются из-за разрушения энергообъектов в результате ударов, нанесенных Россией.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на наших официальных ресурсах", – добавили в "Харьковоблэнерго".

Напомним, аварийные отключения электроэнергии, введенные утром 16 октября из-за последствий атак РФ по энергосистеме, в настоящее время отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

16 октября Украину атаковали более 300 ударных дронов и 37 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. В Черниговской области по Нежину ударили – повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области избивали по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.

Автор:
Татьяна Бессараб