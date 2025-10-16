В Харьковской области для бизнеса и промышленности применят ограничение электроэнергии

В Харьковской области отменены графики аварийных отключений электроэнергии для населения. Однако для промышленных потребителей и бизнеса ограничения мощности остаются действующими в вечерние часы: с 16:00 до 24:00.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило АО "Харьковоблэнерго".

Меры усиливаются из-за разрушения энергообъектов в результате ударов, нанесенных Россией.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на наших официальных ресурсах", – добавили в "Харьковоблэнерго".

Напомним, аварийные отключения электроэнергии, введенные утром 16 октября из-за последствий атак РФ по энергосистеме, в настоящее время отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

16 октября Украину атаковали более 300 ударных дронов и 37 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. В Черниговской области по Нежину ударили – повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области избивали по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.