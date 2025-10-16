Запланована подія 2

У Харківській області для бізнесу та промисловості застосують обмеження електроенергії

У Харківській області вводять обмеження потужності для підприємств / Freepik

У Харківській області скасували графіки аварійних відключень електроенергії для населення. Однак для промислових споживачів та бізнесу обмеження потужності залишаються чинними у вечірні години: з 16:00 до 24:00.

Як пише Delo.ua, про це повідомило АТ "Харківобленерго".

Заходи посилюються через руйнування енергооб'єктів внаслідок ударів, завданих Росією.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на наших офіційних ресурсах", - додали у "Харківобленерго".  

Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії, введені зранку 16 жовтня через наслідки атак РФ по енергосистемі, на цей час скасовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

16 жовтня Україну атакували понад 300 ударних дронів та 37 ракет. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС.

Тетяна Бесараб