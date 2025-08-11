В Харьковской области руководитель агропредприятия не уплатил 73 млн грн налогов: ему сообщили подозрение

В Харьковской области руководителя частного сельскохозяйственного предприятия подозревают в уклонении от уплаты более 73 млн грн НДС. По данным следствия, он организовал схему "теневой" продажи более 20 тысяч тонн сахара без отражения сделок в отчетности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2021–2023 годах должностное лицо, имея полный контроль над деятельностью предприятия и отвечая за соблюдение налогового законодательства, организовало схему уклонения от уплаты НДС.

Предприятие закупило более 20 тысяч тонн сахара на сумму более 439 млн грн, в том числе более 73 млн грн НДС, и реализовало его "в тени" без отражения в бухгалтерии и налоговой отчетности.

При этом не было складов для хранения такого количества продукции и договоров на транспортировку или хранение.

В результате в госбюджет не поступило более 73 млн. грн. налоговых платежей.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с детективами Территориального управления БЭБ в Полтавской области и сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.

Также сегодня Государственная налоговая служба разоблачила уклоняющуюся от уплаты налогов сеть пивных магазинов. Налоговики провели проверки, используя специальный анализ рисков, чтобы более эффективно контролировать продавцов подакцизных товаров.