На Харківщині керівник агропідприємства не сплатив 73 млн грн податків: йому повідомили підозру

На Харківщині керівника приватного сільськогосподарського підприємства підозрюють в ухиленні від сплати понад 73 млн грн ПДВ. За даними слідства, він організував схему “тіньового” продажу понад 20 тисяч тонн цукру без відображення операцій у звітності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2021–2023 роках посадовець, маючи повний контроль над діяльністю підприємства та відповідаючи за дотримання податкового законодавства, організував схему ухилення від сплати ПДВ.

Підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру на суму понад 439 млн грн, у тому числі понад 73 млн грн ПДВ, та реалізувало його "в тіні" — без відображення у бухгалтерії та податковій звітності.

При цьому воно не мало складів для зберігання такої кількості продукції та договорів на транспортування чи зберігання.

У результаті до держбюджету не надійшло понад 73 млн грн податкових платежів.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області та співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Також сьогодні Державна податкова служба викрила мережу пивних магазинів, що ухилялася від сплати податків. Податківці провели перевірки, використовуючи спеціальний аналіз ризиків, щоб ефективніше контролювати продавців підакцизних товарів.