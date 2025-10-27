Убытков почти на 15 млн грн. Предприятие в Хмельницкой области полгода сбрасывало сточные воды в реку

На Хмельнитчине руководительнице молокоперерабатывающего предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил охраны вод, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 242 УК Украины).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года предприятие осуществляло сброс неочищенных сточных вод в притоке реки Калюс.

Это привело к существенному загрязнению водоема, ухудшению его физико-химических показателей и фактическому уничтожению природной среды в этом участке.

Результаты судебной экологической экспертизы подтвердили: окружающей среде нанесен ущерб более чем на 14,8 млн грн.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия. Вопрос об избрании меры пресечения решается в установленном законом порядке.

Добавим, что ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, по состоянию на 15 августа составил более 5,75 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства. В частности, ущерб от засорения земель и уничтоженных растений оценивается в 1,23 трлн и 1,03 трлн гривен соответственно.