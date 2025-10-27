Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Збитків на майже 15 млн грн. Молокопереробне підприємство на Хмельниччині пів року скидало стічні води у річку

збитки
Прокуратура повідомила про підозру керівниці підприємства / Офіс Генерального прокурора України

На Хмельниччині керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 242 КК України).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у період з травня по листопад 2024 року підприємство здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс.

Це призвело до суттєвого забруднення водойми, погіршення її фізико-хімічних показників та фактичного знищення природного середовища у цій ділянці.

Результати судової екологічної експертизи підтвердили: довкіллю завдано збитків на понад 14,8 млн грн.

Фото 2 — Збитків на майже 15 млн грн. Молокопереробне підприємство на Хмельниччині пів року скидало стічні води у річку

Наразі тривають подальші слідчі дії. Питання щодо обрання запобіжного заходу вирішується у встановленому законом порядку.

Про яке саме підприємство йдеться, не зазначається.

Додамо, що збитки, завдані довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ, станом на 15 серпня склали понад 5,75 трлн грн. Найбільших втрат зазнала атмосфера нашої держави. Зокрема збитки від засмічення земель та знищених рослин оцінюються у 1,23 трлн і 1,03 трлн гривень відповідно.

Автор:
Тетяна Гойденко