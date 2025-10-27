Збитків на майже 15 млн грн. Молокопереробне підприємство на Хмельниччині пів року скидало стічні води у річку

На Хмельниччині керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 242 КК України).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у період з травня по листопад 2024 року підприємство здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс.

Це призвело до суттєвого забруднення водойми, погіршення її фізико-хімічних показників та фактичного знищення природного середовища у цій ділянці.

Результати судової екологічної експертизи підтвердили: довкіллю завдано збитків на понад 14,8 млн грн.

Наразі тривають подальші слідчі дії. Питання щодо обрання запобіжного заходу вирішується у встановленому законом порядку.

Про яке саме підприємство йдеться, не зазначається.

Додамо, що збитки, завдані довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ, станом на 15 серпня склали понад 5,75 трлн грн. Найбільших втрат зазнала атмосфера нашої держави. Зокрема збитки від засмічення земель та знищених рослин оцінюються у 1,23 трлн і 1,03 трлн гривень відповідно.