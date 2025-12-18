В Хмельницком создадут индустриальный парк с 500 рабочими местами и инвестициями более 400 млн грн

Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка "АРТ ПАК Индастриал" в государственный реестр. Проект предусматривает создание около 500 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности и привлечение более 400 млн гривен инвестиций для развития промышленной инфраструктуры Хмельницкого общества.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Новый индустриальный парк в Хмельницком

Общая площадь индустриального парка "АРТ ПАК Индастриал" составляет 10,2 га. Реализация проекта предполагает создание около 500 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, что должно усилить экономический потенциал региона.

Для строительства парка инициатор планирует привлечь более 400 млн гривен инвестиций из разных источников. Согласно концепции развития, финансирование будет формироваться за счет собственных средств инициатора, инвестиций управляющей компании, государственных программ поддержки, частного капитала, вкладов будущих резидентов, а также кредитных ресурсов.

На территории индустриального парка планируется разместить предприятия, которые будут работать по следующим направлениям:

производство бумажной массы, бумаги и картона;

изготовление продукции из бумаги и картона;

выпуск тары из гофрированной бумаги и картона;

производство складной гофрированной упаковки;

изготовление другой бумажной тары, мешков и пакетов;

полиграфическая деятельность;

развитие альтернативной энергетики;

научно-техническая и инновационная деятельность;

Справка:

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 115 объектов. Их количество системно растет, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок в рамках политики "Зроблено в Україні".

Напомним, в ноябре Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.

Ранее Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.