У Хмельницькому створять індустріальний парк із 500 робочими місцями та інвестиціями понад 400 млн грн

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку “АРТ ПАК Індастріал” до державного реєстру. Проєкт передбачає створення близько 500 нових робочих місць у переробній промисловості та залучення понад 400 млн гривень інвестицій для розвитку промислової інфраструктури Хмельницької громади.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Новий індустріальний парк у Хмельницькому

Загальна площа індустріального парку "АРТ ПАК Індастріал" становить 10,2 гектара. Реалізація проєкту передбачає створення близько 500 нових робочих місць у переробній промисловості, що має посилити економічний потенціал регіону.

Для розбудови парку ініціатор планує залучити понад 400 млн гривень інвестицій із різних джерел. Згідно з концепцією розвитку, фінансування формуватиметься за рахунок власних коштів ініціатора, інвестицій керуючої компанії, державних програм підтримки, приватного капіталу, внесків майбутніх резидентів, а також кредитних ресурсів.

На території індустріального парку планують розмістити підприємства, що працюватимуть у таких напрямах:

виробництво паперової маси, паперу та картону;

виготовлення продукції з паперу й картону;

випуск тари з гофрованого паперу та картону;

виробництво складаної гофрованої упаковки;

виготовлення іншої паперової тари, мішків і пакетів;

поліграфічна діяльність;

розвиток альтернативної енергетики;

науково-технічна та інноваційна діяльність;

Довідково:

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 115 об’єктів. Їх кількість системно зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків у межах політики "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у листопаді Міністерство економіки ухвалило рішення про виділення 81 млн грн державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків.

Раніше Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.