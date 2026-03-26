В январе более 700 украинцев оформили ипотеку на 1,5 млрд. грн.

В январе банки Украины выдали 718 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн. Наибольшая доля кредитов пришлась на первичный рынок недвижимости – 416 сделок на 861 млн грн. Из них 178 кредитов на 330 млн. грн. были выданы под залог имущественных прав на будущее жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, которые предоставил НБУ.

На вторичном рынке банки предоставили 302 кредита на 590 млн грн.

Средневзвешенные эффективные ставки составили 8,15% годовых на первичном рынке и 8,97% на вторичном.

Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет 13%.

Какие регионы в лидерах

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в январе было выдано в Киевской области — 222 договора на 460 млн грн, что составляет 32% от общего объема. Далее следуют Киев – 148 договоров на 336 млн грн, Львовская область – 50 договоров на 115 млн грн, Ивано-Франковская – 34 договора на 67 млн грн и Винницкая область – 29 договоров на 60 млн грн.

В опросе приняли участие 38 банков, охватывающих более 95% ипотечного портфеля рынка. Новые ипотечные кредиты в отчетном периоде предоставили 16 банков.

Ранее Совет по финансовой стабильности одобрил стратегию развития ипотечного кредитования, предусматривающую расширение рыночных механизмов и повышение доступности жилья.

Добавим, только за прошедшую неделю в рамках государственной программы "Есселя" украинцы получили 151 новую ипотеку. Общая сумма предоставленных кредитных средств составляет 274 млн. грн. Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве и в Киевской области.

В декабре 2025 года украинские банки выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму почти 2 млрд грн.