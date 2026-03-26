Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В январе более 700 украинцев оформили ипотеку на 1,5 млрд. грн.

аренда, жилье, ключи
В январе банки Украины выдали 718 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн. Наибольшая доля кредитов пришлась на первичный рынок недвижимости – 416 сделок на 861 млн грн. Из них 178 кредитов на 330 млн. грн. были выданы под залог имущественных прав на будущее жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, которые предоставил НБУ.

На вторичном рынке банки предоставили 302 кредита на 590 млн грн.

Средневзвешенные эффективные ставки составили 8,15% годовых на первичном рынке и 8,97% на вторичном.

Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет 13%.

Какие регионы в лидерах

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в январе было выдано в Киевской области — 222 договора на 460 млн грн, что составляет 32% от общего объема. Далее следуют Киев – 148 договоров на 336 млн грн, Львовская область – 50 договоров на 115 млн грн, Ивано-Франковская – 34 договора на 67 млн грн и Винницкая область – 29 договоров на 60 млн грн.

В опросе приняли участие 38 банков, охватывающих более 95% ипотечного портфеля рынка. Новые ипотечные кредиты в отчетном периоде предоставили 16 банков.

Ранее Совет по финансовой стабильности одобрил стратегию развития ипотечного кредитования, предусматривающую расширение рыночных механизмов и повышение доступности жилья.

Добавим, только за прошедшую неделю в рамках государственной программы "Есселя" украинцы получили 151 новую ипотеку. Общая сумма предоставленных кредитных средств составляет 274 млн. грн. Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве и в Киевской области.

В декабре 2025 года украинские банки выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму почти 2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко