У січні понад 700 українців оформили іпотеку на 1,5 млрд грн

У січні банки України видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Найбільша частка кредитів припала на первинний ринок нерухомості — 416 угод на 861 млн грн. З них 178 кредитів на 330 млн грн були видані під заставу майнових прав на майбутнє житло.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, які надав НБУ.

На вторинному ринку банки надали 302 кредити на 590 млн грн.

Середньозважені ефективні ставки становили 8,15% річних на первинному ринку та 8,97% на вторинному.

Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів становить 13%.

Які регіони в лідерах

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні було видано у Київській області — 222 договори на 460 млн грн, що становить 32% від загального обсягу. Далі йдуть Київ — 148 договорів на 336 млн грн, Львівська область — 50 договорів на 115 млн грн, Івано-Франківська — 34 договори на 67 млн грн та Вінницька область — 29 договорів на 60 млн грн.

У опитуванні взяли участь 38 банків, які охоплюють понад 95% іпотечного портфеля ринку. Нові іпотечні кредити у звітному періоді надали 16 банків.

Раніше Рада з фінансової стабільності схвалила стратегію розвитку іпотечного кредитування, яка передбачає розширення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

Додамо, лише за минулий тиждень у межах державної програми "єОселя" українці отримали 151 нову іпотеку. Загальна сума наданих кредитних коштів становить 274 млн грн. Найбільшу кількість кредитів видано у Києві та Київській області.

Водночас у грудні 2025 року українські банки видали 952 іпотечні кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.