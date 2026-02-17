Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В январе торговля и перерабатывающая промышленность обеспечили более трети налоговых поступлений в бюджет

гривны
Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности и лидеры по наполнению бюджета. / Shutterstock

В январе 2026 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили 36,4% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины. Наибольший рост оплаты продемонстрировала перерабатывающая отрасль, прибавив 4,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Отрасли-лидеры

Лидер по объемам выплат стали следующие отрасли:

  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта - 19,5%;
  • перерабатывающая промышленность - 16,9%;
  • государственное управление и оборона, а также социальное страхование - 12,8%;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров - 5,7%.

Динамика роста по сравнению с январем 2025 года

В первый месяц 2026 года зафиксировано увеличение налоговых платежей в следующих областях:

  • перерабатывающая промышленность: рост на 18,8% (+4,1 млрд грн);
  • государственное управление и оборона: рост на 12% (+2,1 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля: рост на 6,7% (+1,9 млрд грн);
  • добывающая промышленность: рост на 26,6% (+1,9 млрд грн).

Уплаченные средства направляются на финансирование зарплат военнослужащих, социальные гарантии и поддержку территориальных общин. ГНС продолжает внедрять риск-ориентированный подход и развивать цифровые сервисы для обеспечения прогнозируемых условий работы налогоплательщиков.

Напомним, в 2025 году крупный бизнес уплатил в сводный бюджет Украины 953,2 млрд грн, что составляет 46,5% от всех налоговых поступлений страны. Несмотря на рост общих показателей на 7,4%, почти 40% крупных компаний сократили свои отчисления из-за разрушения мощностей и кризиса.

Автор:
Татьяна Ковальчук