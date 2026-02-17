В январе торговля и перерабатывающая промышленность обеспечили более трети налоговых поступлений в бюджет

В январе 2026 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили 36,4% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины. Наибольший рост оплаты продемонстрировала перерабатывающая отрасль, прибавив 4,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Отрасли-лидеры

Лидер по объемам выплат стали следующие отрасли:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта - 19,5%;

перерабатывающая промышленность - 16,9%;

государственное управление и оборона, а также социальное страхование - 12,8%;

добывающая промышленность и разработка карьеров - 5,7%.

Динамика роста по сравнению с январем 2025 года

В первый месяц 2026 года зафиксировано увеличение налоговых платежей в следующих областях:

перерабатывающая промышленность: рост на 18,8% (+4,1 млрд грн);

государственное управление и оборона: рост на 12% (+2,1 млрд грн);

оптовая и розничная торговля: рост на 6,7% (+1,9 млрд грн);

добывающая промышленность: рост на 26,6% (+1,9 млрд грн).

Уплаченные средства направляются на финансирование зарплат военнослужащих, социальные гарантии и поддержку территориальных общин. ГНС продолжает внедрять риск-ориентированный подход и развивать цифровые сервисы для обеспечения прогнозируемых условий работы налогоплательщиков.

Напомним, в 2025 году крупный бизнес уплатил в сводный бюджет Украины 953,2 млрд грн, что составляет 46,5% от всех налоговых поступлений страны. Несмотря на рост общих показателей на 7,4%, почти 40% крупных компаний сократили свои отчисления из-за разрушения мощностей и кризиса.