У січні торгівля та переробна промисловість забезпечили понад третину податкових надходжень до бюджету

Підприємства торгівлі та переробної промисловості і лідерах з наповнення бюджету. / Shutterstock

У січні 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили 36,4 % усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України. Найбільше зростання сплати продемонструвала переробна галузь, додавши 4,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Галузі-лідери

Лідер за обсягами виплат стали наступні галузі:

  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту — 19,5 %; 
  • переробна промисловість — 16,9 %; 
  • державне управління й оборона, а також соціальне страхування — 12,8 %; 
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 5,7 %.

Динаміка зростання порівняно з січнем 2025 року

У перший місяць 2026 року зафіксовано збільшення податкових платежів у таких сферах:

  • переробна промисловість: зростання на 18,8 % (+4,1 млрд грн); 
  • державне управління й оборона: зростання на 12 % (+2,1 млрд грн); 
  • оптова та роздрібна торгівля: зростання на 6,7 % (+1,9 млрд грн); 
  • добувна промисловість: зростання на 26,6 % (+1,9 млрд грн).

Сплачені кошти спрямовуються на фінансування заробітних плат військовослужбовців, соціальні гарантії та підтримку територіальних громад. ДПС продовжує впроваджувати ризик-орієнтований підхід та розвивати цифрові сервіси для забезпечення прогнозованих умов роботи платників податків.

Нагадаємо, у 2025 році великий бізнес сплатив до зведеного бюджету України 953,2 млрд грн, що становить 46,5% від усіх податкових надходжень країни. Попри зростання загальних показників на 7,4%, майже 40% великих компаній скоротили свої відрахування через руйнування потужностей та енергетичну кризу.

Автор:
Тетяна Ковальчук