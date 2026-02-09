В Закарпатье запустили терминал "Евробридж", который будет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год (ФОТО)

В Закарпатье заработал обновленный интермодальный терминал "Евробридж", который обеспечивает трансграничные железнодорожные перевозки грузов. Он логистически объединяет Украину с Венгрией, Словакией и Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита.

Проект реализован благодаря инвестициям немецкой компании HHLA и украинского фонда "Фортиор Капитал" в размере более 120 млн. грн. Предполагается, что объем обработки составит примерно 100 тысяч контейнеров в год с перспективой расширения.

Заработал интермодальный терминал "Евробридж"

По словам Никиты, здесь уже созданы десятки новых рабочих мест с конкурентной заработной платой, а компания генерирует миллионные поступления в местный бюджет.

"Это важное решение для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает экспортировать продукцию в страны ЕС… Обновленный терминал играет важную роль в развитии трансграничной логистики и интеграции Украины в европейскую транспортную сеть", — отметил чиновник.

На терминале "Евробридж" уже созданы десятки новых рабочих мест

Напомним, в ноябре 2025 года в Черновицкой области в поселке Глубокая вблизи границы с Румынией запустили новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов". Технологическая инфраструктура терминала была полностью построена на современном оборудовании украинского производителя KMZ Industries.