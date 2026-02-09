- Категория
В Закарпатье запустили терминал "Евробридж", который будет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год (ФОТО)
В Закарпатье заработал обновленный интермодальный терминал "Евробридж", который обеспечивает трансграничные железнодорожные перевозки грузов. Он логистически объединяет Украину с Венгрией, Словакией и Румынией.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита.
Проект реализован благодаря инвестициям немецкой компании HHLA и украинского фонда "Фортиор Капитал" в размере более 120 млн. грн. Предполагается, что объем обработки составит примерно 100 тысяч контейнеров в год с перспективой расширения.
По словам Никиты, здесь уже созданы десятки новых рабочих мест с конкурентной заработной платой, а компания генерирует миллионные поступления в местный бюджет.
"Это важное решение для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает экспортировать продукцию в страны ЕС… Обновленный терминал играет важную роль в развитии трансграничной логистики и интеграции Украины в европейскую транспортную сеть", — отметил чиновник.
Напомним, в ноябре 2025 года в Черновицкой области в поселке Глубокая вблизи границы с Румынией запустили новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов". Технологическая инфраструктура терминала была полностью построена на современном оборудовании украинского производителя KMZ Industries.