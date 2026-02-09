Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Наличный курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Закарпатье запустили терминал "Евробридж", который будет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год (ФОТО)

терминал "Евробридж"
В закарпатской области заработал интермодальный терминал "Евробридж". Фото: facebook.com/Виктор Никита

В Закарпатье заработал обновленный интермодальный терминал "Евробридж", который обеспечивает трансграничные железнодорожные перевозки грузов. Он логистически объединяет Украину с Венгрией, Словакией и Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита.

Проект реализован благодаря инвестициям немецкой компании HHLA и украинского фонда "Фортиор Капитал" в размере более 120 млн. грн. Предполагается, что объем обработки составит примерно 100 тысяч контейнеров в год с перспективой расширения.  

Фото 2 — В Закарпатье запустили терминал "Евробридж", который будет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год (ФОТО)
Заработал интермодальный терминал "Евробридж"

По словам Никиты, здесь уже созданы десятки новых рабочих мест с конкурентной заработной платой, а компания генерирует миллионные поступления в местный бюджет.

"Это важное решение для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает экспортировать продукцию в страны ЕС… Обновленный терминал играет важную роль в развитии трансграничной логистики и интеграции Украины в европейскую транспортную сеть", — отметил чиновник.

Фото 3 — В Закарпатье запустили терминал "Евробридж", который будет обрабатывать до 100 тысяч контейнеров в год (ФОТО)
На терминале "Евробридж" уже созданы десятки новых рабочих мест

Напомним, в ноябре 2025 года в Черновицкой области в поселке Глубокая вблизи границы с Румынией запустили новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов". Технологическая инфраструктура терминала была полностью построена на современном оборудовании украинского производителя KMZ Industries.

Автор:
Татьяна Ковальчук