- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Закарпатті запустили термінал "Євробрідж", який оброблятиме до 100 тисяч контейнерів на рік (ФОТО)
На Закарпатті запрацював оновлений інтермодальний термінал "Євробрідж", який забезпечує транскордонні залізничні перевезення вантажів. Він логістично з’єднує Україну з Угорщиною, Словаччиною і Румунією.
Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.
Проєкт реалізовано завдяки інвестиціям німецької компанії HHLA та українського фонду "Фортіор Капітал" у розмірі понад 120 млн грн. Передбачається, що обсяг обробки становитиме приблизно 100 тисяч контейнерів на рік з перспективою для розширення.
За словами Микити, тут вже створено десятки нових робочих місць із конкурентною заробітною платою, а компанія генерує мільйонні надходження до місцевого бюджету.
"Це важливе рішення для українського бізнесу, який попри війну продовжує експортувати продукцію в країни ЄС… Оновлений термінал відіграє важливу роль у розвитку транскордонної логістики та інтеграції України в європейську транспортну мережу", — зазначив чиновник.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Чернівецькій області в селищі Глибока поблизу кордону з Румунією запустили новий мультимодальний термінал "Фішка-Нов". Технологічна інфраструктура терміналу була повністю побудована на сучасному обладнанні українського виробника KMZ Industries.