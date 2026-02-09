На Закарпатті запустили термінал "Євробрідж", який оброблятиме до 100 тисяч контейнерів на рік (ФОТО)

На Закарпатті запрацював оновлений інтермодальний термінал "Євробрідж", який забезпечує транскордонні залізничні перевезення вантажів. Він логістично з’єднує Україну з Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

Проєкт реалізовано завдяки інвестиціям німецької компанії HHLA та українського фонду "Фортіор Капітал" у розмірі понад 120 млн грн. Передбачається, що обсяг обробки становитиме приблизно 100 тисяч контейнерів на рік з перспективою для розширення.

Запрацював інтермодальний термінал "Євробрідж"

За словами Микити, тут вже створено десятки нових робочих місць із конкурентною заробітною платою, а компанія генерує мільйонні надходження до місцевого бюджету.

"Це важливе рішення для українського бізнесу, який попри війну продовжує експортувати продукцію в країни ЄС… Оновлений термінал відіграє важливу роль у розвитку транскордонної логістики та інтеграції України в європейську транспортну мережу", — зазначив чиновник.

На терміналі "Євробрідж" вже створено десятки нових робочих місць

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Чернівецькій області в селищі Глибока поблизу кордону з Румунією запустили новий мультимодальний термінал "Фішка-Нов". Технологічна інфраструктура терміналу була повністю побудована на сучасному обладнанні українського виробника KMZ Industries.