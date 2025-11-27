В Закарпатье заработал совместный зарядный хаб для электромобилей ОККО и TOKA

Украинская компания, специализирующаяся на разработке, установке и управлении сетью зарядных станций для электромобилей ТОКА совместно с АЗК ОККО обустроила и запустила новый зарядный современный хаб для электромобилей в Закарпатской области.

Как пишет Delo.ua, об этом ТОКА сообщает на своей странице в Facebook.

Запуск хаба является частью курса развития скоростной зарядной инфраструктуры в регионе.

Новый объект, ставший частью курса компаний на развитие скоростной зарядной инфраструктуры, расположен в селе Баранинцях (ул. Ивана Кротона, 101).

Хаб состоит из двух высокомощных зарядных станций по 160 кВт каждая, которые уже готовы обслуживать владельцев электрокаров. На тестовый период действует временное ограничение мощности.

Тарифы и возможности зарядки на TOKA #2198 OKKO Gas Station:

CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВтч,

GB/T DC, 120 кВт – 19,49 грн/кВтч,

Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВтч.

На TOKA #2199 OKKO Gas Station:

CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВтч,

Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВтч.

Напомним, в Украине электрокары пользуются значительным спросом. В октябре украинцы зарегистрировали около 10,5 тыс. электромобилей. Самым активным рынок был во Львовской области, где поставили на учет 1635 автомобилей, из которых 92% – подержаны.