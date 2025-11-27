- Категорія
На Закарпатті запрацював спільний зарядний хаб для електромобілів ОККО і TOKA
Українська компанія, що спеціалізується на розробці, встановленні та управлінні мережею зарядних станцій для електромобілів ТОКА спільно з АЗК ОККО облаштувала та запустила новий сучасний зарядний хаб для електромобілів у Закарпатській області.
Як пише Delo.ua, про це ТОКА повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Запуск хабу є частиною курсу на розвиток швидкісної зарядної інфраструктури в регіоні.
Новий об'єкт, що став частиною курсу компаній на розвиток швидкісної зарядної інфраструктури, розташовано у селі Баранинцях (вул. Івана Кротона, 101).
Хаб складається з двох високопотужних зарядних станцій по 160 кВт кожна, які вже готові обслуговувати власників електрокарів. Зазначається, що на тестовий період діє тимчасове обмеження потужності.
Тарифи й можливості зарядки на TOKA #2198 OKKO Gas Station:
- CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
- GB/T DC, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
- Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВт•год.
На TOKA #2199 OKKO Gas Station:
- CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
- CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
- Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВт•год.
Нагадаємо, в Україні електрокари користуються значним попитом. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тис. електромобілів. Найактивнішим ринок був у Львівській області, де поставили на облік 1635 авто, з яких 92% – вживані.