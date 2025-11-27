Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Закарпатті запрацював спільний зарядний хаб для електромобілів ОККО і TOKA

зарядка
Хаб складається з двох високопотужних зарядних станцій. Фото: TOKA / Facebook

Українська компанія, що спеціалізується на розробці, встановленні та управлінні мережею зарядних станцій для електромобілів ТОКА спільно з АЗК ОККО облаштувала та запустила новий сучасний зарядний хаб для електромобілів у Закарпатській області.

Як пише Delo.ua, про це ТОКА повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Запуск хабу є частиною курсу на розвиток швидкісної зарядної інфраструктури в регіоні.

Новий об'єкт, що став частиною курсу компаній на розвиток швидкісної зарядної інфраструктури, розташовано у селі Баранинцях (вул. Івана Кротона, 101).

Хаб складається з двох високопотужних зарядних станцій по 160 кВт кожна, які вже готові обслуговувати власників електрокарів. Зазначається, що на тестовий період діє тимчасове обмеження потужності.

Тарифи й можливості зарядки на TOKA #2198 OKKO Gas Station:

  • CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
  • GB/T DC, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
  • Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВт•год.

На TOKA #2199 OKKO Gas Station:

  • CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
  • CCS 2, 120 кВт – 19,49 грн/кВт•год,
  • Type 2 Plug, 22 кВт – 16,99 грн/кВт•год.
Фото 2 — На Закарпатті запрацював спільний зарядний хаб для електромобілів ОККО і TOKA
Фото: TOKA / Facebook

Нагадаємо, в Україні електрокари користуються значним попитом. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тис. електромобілів. Найактивнішим ринок був у Львівській області, де поставили на облік 1635 авто, з яких 92% – вживані.

Автор:
Тетяна Бесараб