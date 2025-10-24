Запланована подія 2

В Житомирской области открыли первый в Украине экспериментальный пункт экологического контроля

23 октября в Житомирской области состоялось открытие первого в стране экспериментального пункта экологического контроля (ТЭК). Проект планируется масштабировать на шесть пилотных областей страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Эксперементальный пункт – это переход от устаревшей модели экоконтроля, работавшей по принципу "карательной" функции, на превентивную.

Работа ТЭК предусматривает:

  • фиксацию нарушений и причиненного вреда окружающей среде с помощью новейшего оборудования;
  • оперативное реагирование через приложение "ЭкоУгроза" и других средств связи;
  • круглосуточное реагирование на вызовы граждан;
  • круглосуточное осуществление патрулирования, рейдов;
  • цифровизацию процессов контроля и обработки информации

Министр Алексей Соболев подчеркнул, что цель проекта — построить прозрачную, цифровую модель экологического контроля, ориентированную на предотвращение вреда, а не только на фиксацию его последствий.

"Планируем масштабировать проект на всю страну и интегрировать его с национальной системой экомониторинга. В течение следующего полугода проект будет работать в шести пилотных областях. Мы оценим его эффективность, чтобы выработать действенный закон о государственном экологическом контроле", - отметил чиновник.

Напомним, в сентябре правительство приняло постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Документ определяет новый механизм сбора экологических данных, позволяющий государству, бизнесу и общественности получать прозрачную информацию об уровне промышленных выбросов.

Автор:
Татьяна Ковальчук