В Житомирской области открыли первый в Украине экспериментальный пункт экологического контроля
23 октября в Житомирской области состоялось открытие первого в стране экспериментального пункта экологического контроля (ТЭК). Проект планируется масштабировать на шесть пилотных областей страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Эксперементальный пункт – это переход от устаревшей модели экоконтроля, работавшей по принципу "карательной" функции, на превентивную.
Работа ТЭК предусматривает:
- фиксацию нарушений и причиненного вреда окружающей среде с помощью новейшего оборудования;
- оперативное реагирование через приложение "ЭкоУгроза" и других средств связи;
- круглосуточное реагирование на вызовы граждан;
- круглосуточное осуществление патрулирования, рейдов;
- цифровизацию процессов контроля и обработки информации
Министр Алексей Соболев подчеркнул, что цель проекта — построить прозрачную, цифровую модель экологического контроля, ориентированную на предотвращение вреда, а не только на фиксацию его последствий.
"Планируем масштабировать проект на всю страну и интегрировать его с национальной системой экомониторинга. В течение следующего полугода проект будет работать в шести пилотных областях. Мы оценим его эффективность, чтобы выработать действенный закон о государственном экологическом контроле", - отметил чиновник.
Напомним, в сентябре правительство приняло постановление о порядке передачи результатов мониторинга выбросов в режиме реального времени. Документ определяет новый механизм сбора экологических данных, позволяющий государству, бизнесу и общественности получать прозрачную информацию об уровне промышленных выбросов.