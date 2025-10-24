На Житомирщині відкрили перший в Україні експериментальний пункт екологічного контролю

23 жовтня в Житомирській області відбулося відкриття першого в країні експериментального пункту екологічного контролю (ПЕК). Проєкт планують масштабувати на шість пілотних областей країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Експерементальний пункт – це перехід від застарілої моделі екоконтролю, яка працювала за принципом "каральної" функції, на превентивну.

Робота ПЕК передбачає:

фіксацію порушень і завданої шкоди довкіллю за допомогою новітнього обладнання;

оперативне реагування через застосунок "ЕкоЗагроза" та інших засобів зв'язку;

цілодобове реагування на виклики громадян;

цілодобове здійснення патрулювання, рейдів;

цифровізацію процесів контролю та обробки інформації.

Міністр Олексій Соболев наголосив, що мета проєкту — побудувати прозору, цифрову модель екологічного контролю, орієнтовану на запобігання шкоді, а не лише на фіксацію її наслідків.

У Житомирській області відкрили експериментальний пункт екологічного контролю.

"Плануємо масштабувати проєкт на всю країну та інтегрувати його з національною системою екомоніторингу. Протягом наступного півроку проєкт працюватиме в шести пілотних областях. Ми оцінимо його ефективність, аби напрацювати дієвий закон про державний екологічний контроль", – зазначив урядовець.

Нагадаємо, у вересні уряд ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Документ визначає новий механізм збору екологічних даних, який дозволить державі, бізнесу та громадськості отримувати прозору інформацію про рівень промислових викидів.