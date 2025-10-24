- Категорія
На Житомирщині відкрили перший в Україні експериментальний пункт екологічного контролю
23 жовтня в Житомирській області відбулося відкриття першого в країні експериментального пункту екологічного контролю (ПЕК). Проєкт планують масштабувати на шість пілотних областей країни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Експерементальний пункт – це перехід від застарілої моделі екоконтролю, яка працювала за принципом "каральної" функції, на превентивну.
Робота ПЕК передбачає:
- фіксацію порушень і завданої шкоди довкіллю за допомогою новітнього обладнання;
- оперативне реагування через застосунок "ЕкоЗагроза" та інших засобів зв'язку;
- цілодобове реагування на виклики громадян;
- цілодобове здійснення патрулювання, рейдів;
- цифровізацію процесів контролю та обробки інформації.
Міністр Олексій Соболев наголосив, що мета проєкту — побудувати прозору, цифрову модель екологічного контролю, орієнтовану на запобігання шкоді, а не лише на фіксацію її наслідків.
"Плануємо масштабувати проєкт на всю країну та інтегрувати його з національною системою екомоніторингу. Протягом наступного півроку проєкт працюватиме в шести пілотних областях. Ми оцінимо його ефективність, аби напрацювати дієвий закон про державний екологічний контроль", – зазначив урядовець.
Нагадаємо, у вересні уряд ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу. Документ визначає новий механізм збору екологічних даних, який дозволить державі, бізнесу та громадськості отримувати прозору інформацію про рівень промислових викидів.