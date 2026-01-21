Запланована подія 2

Вагоны, которых не было: директор фирмы пойдет под суд за нанесение убытков "Укрнафте" на более чем 16 млн грн

обвиняемый
Директор частной фирмы пойдет под суд за нанесение ущерба "Укрнафте". / Офис генерального прокурора Украины

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной компании, обвиняемого в завладении более 16 млн грн ПАО "Укрнафта", уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге. Государство в результате сделки недополучило почти 10 млн грн налога на добавленную стоимость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Что известно о деле?

В 2023 году, в самый разгар полномасштабной войны, ПАО "Укрнафта" приступило к масштабному перемещению горючего. Чтобы уберечь стратегические запасы от вражеских атак, нефтепродукты перевозили в более безопасные хранилища. Для этого была привлечена частная компания, которая должна была обеспечить логистику через железнодорожные пути.

Однако, как установило следствие, директор компании решил использовать сложные военные условия для собственного обогащения. Он разработал схему, базировавшуюся на обычном служебном подлоге.

Механизм обмана был следующим: руководитель фирмы подавал в "Укрнафту" официальные акты, где указывал ложные данные о движении железнодорожных вагонов. В документах отмечалось, что вагоны с горючим якобы прибыли на станцию и находились там некоторое время под охраной или в ожидании.

В действительности, как подтвердили материалы уголовного производства, эти вагоны на станцию никогда не заезжали. На основании этих фиктивных бумаг "Укрнафта" перечислила более 16 млн грн за услуги, которые фактически никто не предоставлял.

Кроме завладения деньгами стратегического предприятия, обвиняемый организовал еще и налоговую "оборудку". Он заключал фиктивные сделки с подконтрольными фирмами-прокладками. Это делалось для того, чтобы искусственно создать налоговый кредит по НДС. Реальных сделок не было.   Из-за этих действий государственный бюджет недополучил почти 10 млн. грн.

Суд и ответственность

Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили обвинительный акт в суд. Действия должностного лица квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191), умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), служебный подлог, совершенный по предварительному сговору 2 ч.2 группой лиц. 366).

Напомним, 16 января НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника департамента Генпрокуратуры, который помог одному из руководителей Государственной фискальной службы злоупотребить служебным положением. В результате их действий государство понесло миллионные убытки : бюджет недополучил более 641 млн гривен налогов.

Автор:
Татьяна Ковальчук