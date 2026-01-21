Запланована подія 2

Вагони, яких не було: директор фірми піде під суд за нанесення збитків "Укрнафті" на понад 16 млн грн

Директор приватної фірми піде під суд за нанесення збитків "Укрнафті". / Офіс генерального прокурора України

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні понад 16 млн грн ПАТ "Укрнафта", ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Держава внаслідок оборудки недоотримала майже 10 млн грн податку на додану вартість.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Що відомо про справу?

У 2023 році, у самий розпал повномасштабної війни, ПАТ "Укрнафта" розпочало масштабне переміщення пального. Щоб уберегти стратегічні запаси від ворожих атак, нафтопродукти перевозили у більш безпечні сховища. Для цього було залучено приватну компанію, яка мала забезпечити логістику через залізничні колії.

Проте, як встановило слідство, директор цієї компанії вирішив використати складні воєнні умови для власного збагачення. Він розробив схему, що базувалася на звичайному службовому підробленні.

Механізм обману був наступним: керівник фірми подавав до "Укрнафти" офіційні акти, де вказував неправдиві дані про рух залізничних вагонів. У документах зазначалося, що вагони з пальним нібито прибули на станцію і перебували там певний час під охороною чи в очікуванні.

Насправді ж, як підтвердили матеріали кримінального провадження, ці вагони на станцію ніколи не заїжджали. На підставі цих фіктивних паперів "Укрнафта" перерахувала понад 16 млн грн за послуги, які фактично ніхто не надавав.

Окрім заволодіння грошима стратегічного підприємства, обвинувачений організував ще й податкову "оборудку". Він укладав фіктивні угоди з підконтрольними фірмами-прокладками. Це робилося для того, щоб штучно створити податковий кредит з ПДВ. Реальних операцій не було.  Через ці дії державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн.

Суд та відповідальність

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора вже направили обвинувальний акт до суду. Дії службової особи кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України: привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191), умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212), службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Нагадаємо, 16 січня НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику начальника департаменту Генпрокуратури, який допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби зловжити службовим становищем. Внаслідок їх дій держава зазнала мільйонних збитків: бюджет недоотримав понад 641 млн гривень податків.

Автор:
Тетяна Ковальчук