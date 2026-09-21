UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

ВАКС признал виновным первого заместителя руководителя "Украэроруха" и взыскал с него 70 млн грн

ВАКС
ВАКС признал виновным первого заместителя руководителя "Украэроруха" и взыскал с него 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего первого заместителя директора ГП "Украэрорух" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и постановил взыскать с него 70 млн грн (почти 1,6 млн долларов).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Судьи назначили должностному лицу наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности на госпредприятиях сроком на три года и штраф в размере 12 750 грн.

Однако отбывать наказание обвиняемый не будет. Суд уволил его на основании статьи Уголовного кодекса об истечении сроков давности.

Возмещение ущерба и арестованное имущество

Несмотря на освобождение от заключения, финансовой ответственности экс-чиновник не избежал. Суд частично удовлетворил гражданский иск "Украэроруха" и обязал фигуранта компенсировать государственному предприятию 70 млн грн нанесенного ущерба.

Чтобы гарантировать выполнение выплат, судьи оставили в силе арест на имущество бывшего чиновника, в том числе на внедорожник Toyota Sequoia и автомобильный прицеп. Стороны имеют 30 дней со дня оглашения решения, чтобы обжаловать этот приговор в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, ранее ВАКС назначил 15 млн грн залога главе правления "Смысл Банка" Алексею Ступаку. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения во время избрания меры пресечения руководителю финучреждения.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности