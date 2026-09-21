ВАКС признал виновным первого заместителя руководителя "Украэроруха" и взыскал с него 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего первого заместителя директора ГП "Украэрорух" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и постановил взыскать с него 70 млн грн (почти 1,6 млн долларов).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Судьи назначили должностному лицу наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности на госпредприятиях сроком на три года и штраф в размере 12 750 грн.

Однако отбывать наказание обвиняемый не будет. Суд уволил его на основании статьи Уголовного кодекса об истечении сроков давности.

Возмещение ущерба и арестованное имущество

Несмотря на освобождение от заключения, финансовой ответственности экс-чиновник не избежал. Суд частично удовлетворил гражданский иск "Украэроруха" и обязал фигуранта компенсировать государственному предприятию 70 млн грн нанесенного ущерба.

Чтобы гарантировать выполнение выплат, судьи оставили в силе арест на имущество бывшего чиновника, в том числе на внедорожник Toyota Sequoia и автомобильный прицеп. Стороны имеют 30 дней со дня оглашения решения, чтобы обжаловать этот приговор в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, ранее ВАКС назначил 15 млн грн залога главе правления "Смысл Банка" Алексею Ступаку. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения во время избрания меры пресечения руководителю финучреждения.