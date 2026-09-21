ВАКС визнав винним експершого заступника керівника "Украероруху" та стягнув з нього 70 млн грн

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього першого заступника директора ДП "Украерорух" у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків, та постановив стягнути з нього 70 млн грн (майже 1,6 млн доларів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Судді призначили посадовцю покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із забороною обіймати керівні посади на держпідприємствах строком на три роки та штраф у розмірі 12 750 грн.

Проте відбувати покарання обвинувачений не буде. Суд звільнив його на підставі статті Кримінального кодексу про закінчення строків давності.

Відшкодування збитків та арештоване майно

Попри звільнення від ув'язнення, фінансової відповідальності експосадовець не уникнув. Суд частково задовольнив цивільний позов "Украероруху" та зобов'язав фігуранта компенсувати державному підприємству 70 млн грн завданої шкоди.

Щоб гарантувати виконання виплат, судді залишили чинним арешт на майно колишнього посадовця, зокрема на позашляховик Toyota Sequoia та автомобільний причіп. Сторони мають 30 днів із дня оголошення рішення, щоб оскаржити цей вирок в Апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо, раніше ВАКС призначив 15 млн грн застави голові правління "Сенс Банку" Олексію Ступаку. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення під час обрання запобіжного заходу керівнику фінустанови.