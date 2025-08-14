- Категория
Дело против бывших топ-чиновников во главе с Дубилетом: ВАКС закончил подготовительное заседание по растрате 8,4 млрд грн ПриватБанка
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) назначила на 25 сентября 2025 г. рассмотрение громкого дела в отношении бывшего руководства ПАО КБ "ПриватБанк". На скамье подсудимых — бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, его первый заместитель Владимир Яценко, его заместитель Людмила Шмальченко, а также трое руководителей департаментов этого банка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным следствия, в декабре 2016 года за день до признания банка неплатежеспособным обвиняемые на основании ложных документов произвели выплату около 223 млн грн в пользу подконтрольных компаний. В последствии эти средства были выведены за границу для легализации.
Также установлено, что в канун национализации банка фигуранты дела растратили более 8,2 млрд грн, незаконно списав обязательства компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств ПриватБанка.
Для предотвращения возврата средств была произведена незаконная замена должника на подконтрольную структуру.
Действия обвиняемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Кроме того, Дубилету инкриминируют часть 2 статьи 28, части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог, в частности, повлекший тяжкие последствия). Яценко вместе с эксначальниками департаментов финансового менеджмента (Елена Бычихина) и операционного направления подозревают по части 3 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере).
Напомним, САП направила в суд обвинительный акт по отношению к ним еще 6 сентября 2023 года.
Следует отметить, что Дубилет в Украине находится в розыске с марта 2021 года. Сам экспредседатель ПриватБанка заявлял, что с 2017 живет в Израиле, но от украинского следствия якобы не скрывается. У него тоже оказалось израильское гражданство.