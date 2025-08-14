Справа проти колишніх топпосадовців на чолі з Дубілетом: ВАКС закінчив підготовче засідання щодо розтрати 8,4 млрд грн ПриватБанку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила на 25 вересня 2025 року розгляд гучної справи щодо колишнього керівництва ПАТ КБ "ПриватБанк". На лаві підсудних — колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, його перший заступник Володимир Яценко, його заступниця Людмила Шмальченко, а також троє керівників департаментів цього банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за день до визнання банку неплатоспроможним, обвинувачені на підставі неправдивих документів здійснили виплату близько 223 млн грн на користь підконтрольних компаній. Надалі ці кошти були виведені за кордон для легалізації.

Також встановлено, що у переддень націоналізації банку фігуранти справи розтратили понад 8,2 млрд грн, незаконно списавши зобов’язання компаній-нерезидентів перед AS "Privatbank" (Латвія) за рахунок коштів "ПриватБанку".

Для унеможливлення повернення коштів було проведено незаконну заміну боржника на підконтрольну структуру.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Крім того, Дубілету інкримінують частину 2 статті 28, частни 1 та 2 статті 366 КК (службове підроблення, зокрема таке, що спричинило тяжкі наслідки). Яценка ж разом з ексначальниками департаментів фінансового менеджменту (Олена Бичихіна) та операційного напрямку підозрюють за частиною 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно них ще 6 вересня 2023 року.

Слід зазначити, що Дубілет в Україні знаходиться у розшуку ще з березня 2021 року. Сам ексголова ПриватБанку заявляв, що з 2017 року живе в Ізраїлі, але від українського слідства нібито не ховається. У нього також виявилося ізраїльське громадянство.